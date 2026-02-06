Una notizia sorprendente scuote Mosca: un alto ufficiale dell’intelligence militare russa è stato colpito da un colpo di arma da fuoco in un condominio della capitale. Le autorità russe accusano l’Ucraina di aver orchestrato l’attentato, che ha portato il generale in ospedale. La dinamica dei fatti al momento resta poco chiara, ma la tensione tra i due Paesi si alza ulteriormente.

Un alto generale dell’intelligence militare russa è stato colpito da un proiettile in un condominio di Mosca e ricoverato in ospedale, secondo quanto dichiarato da Mosca, in un tentato omicidio. La Russia accusa Kiev di essere dietro l’attentato. Il sospetto è fuggito dalla scena e il generale è stato ricoverato in ospedale. Nei commenti televisivi, il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov ha accusato l’Ucraina di essere dietro l‘“atto terroristico”, accusando Kiev di cercare di “interrompere il processo negoziale” alla ricerca della fine della guerra di quattro anni. Il Cremlino ha dichiarato che i suoi servizi segreti stanno indagando sull’incidente e stanno tenendo informato il presidente Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La Russia accusa l’Ucraina di avere attaccato un generale russo a Mosca

