Ucraina ha attaccato casa di Putin con droni Mosca accusa Kiev

Mosca ha accusato Kiev di aver lanciato un attacco con droni contro la residenza di Vladimir Putin nella regione di Novgorod. Secondo le dichiarazioni di Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, l’incidente riguarda un presunto attacco di droni ucraini contro la casa di Putin. La notizia evidenzia le tensioni in atto tra Russia e Ucraina e la possibilità di escalation nei recenti sviluppi.

(Adnkronos) – Droni ucraini contro la 'casa' di Vladimir Putin. Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, nelle dichiarazioni riportate dalla Tass fa riferimento ad un attacco che Kiev avrebbe lanciato contro la "residenza statale" di Putin nella regione di Novgorod. "Kiev nella notte del 29 dicembre ha lanciato un attacco con droni contro la residenza .

