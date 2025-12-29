Ucraina ha attaccato casa di Putin con droni Mosca accusa Kiev

Mosca ha accusato Kiev di aver lanciato un attacco con droni contro la residenza di Vladimir Putin nella regione di Novgorod. Secondo le dichiarazioni di Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, l’incidente riguarda un presunto attacco di droni ucraini contro la casa di Putin. La notizia evidenzia le tensioni in atto tra Russia e Ucraina e la possibilità di escalation nei recenti sviluppi.

L’Ucraina ha attaccato la casa di Putin con i droni, l’accusa di Mosca a Kiev. Zelensky: “Menzogne” - Zelensky, citato dai media ucraini, ha aggiunto che Mosca cerca di minare i progressi nei colloqui di pace tra Ucraina e Stati Uniti e ha avvertito che la Russia sta preparando il terreno per colpire ... msn.com

Ucraina, Zelensky bombarda casa di Putin. Mosca: "Pioggia di droni sulla residenza dello zar". Negoziati a rischio e pace lontana - La Russia sta avanzando con sicurezza sulla linea del fronte in Ucraina, facendo progressi costanti e portando avanti il suo piano per conquistare ... affaritaliani.it

Ucraina affonda sottomarino da $400M di Putin in attacco senza precedenti

"Quando la Russia ha attaccato l'Ucraina, per me, era chiaro: bisognava dare prova di un'onestà totale. La popolazione e i politici non dovevano credere che l'esercito fosse capace di difendersi quando non era così", ha affermato il responsabile delle truppe - facebook.com facebook

L'Ucraina ha attaccato una delle più grandi raffinerie di petrolio nel sud della Russia, la Novoshakhtinsk Oil Refinery ("NZNP"), capacità di fino a 7,5 milioni di tonnellate di petrolio all'anno. L’attacco sarebbe avvenuto con missili Storm Shadow x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.