Il premier Giorgia Meloni attacca la sinistra, accusandola di aver scoperto solo ora i problemi di sicurezza. In un intervento pubblico, Meloni ha detto che i borseggi torneranno a essere procedibili d’ufficio, e ha puntato il dito contro i centri sociali, definendoli come la vera immunità. Poi ha aggiunto che la polizia non è sotto organico, ma serve una giustizia più rigida per affrontare il fenomeno.

Il premier: «La vera immunità è quella dei centri sociali. La polizia non è sotto organico, ma servono giudici più duri». Lo studio è quello di Paolo Del Debbio. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, infatti, ha scelto Dritto e Rovescio, la trasmissione di Rete 4, per rilasciare i primi commenti sul decreto sicurezza licenziato ieri in Consiglio dei Ministri. «Ancora viva» esordisce la premier scherzando collegata da Roma. Le aggressioni dei poliziotti e la visita del presidente del Consiglio che li va a trovare, da qui parte la mezz’ora di intervista che si concentra principalmente sul tema sicurezza. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Meloni: «A sinistra si svegliano solo ora. Il borseggio tornerà procedibile d’ufficio»

Approfondimenti su Meloni Polizia

La premier Meloni ha affermato che l’ambasciatore italiano in Svizzera tornerà solo se le autorità elvetiche mostreranno collaborazione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Meloni Polizia

Argomenti discussi: Renzi: La scissione di Vannacci farà molto male a Meloni. Per la sinistra è un assist, ma ora diamoci una mossa; L'analisi di Meloni sul referendum Giustizia: la sinistra cerca il blitz ma tra i loro elettori tanti voteranno per il Sì; Referendum: Meloni, sinistra disperata evoca fascismo, Governo non andra' a casa; Aska, scontri a Torino. La rabbia di Meloni: Basta con l’impunità. E attacca la sinistra.

Sicurezza, Meloni durissima: Askatasuna nemici dello Stato, rivendicano violenze. Sinistra? Quando citano fascismo sono disperatiGiorgia Meloni è intervenuta nel corso di Dritto e Rovescio, programma di punta della prima serata del giovedì di Rete4, trattando alcuni dei temi più caldi del momento, in particolar modo quelli le ... strettoweb.com

I criminali che la Sinistra coccola scatenano la guerriglia a Torino: 30 feriti. Meloni: Lo Stato non arretraLancio di pietre, bombe carta, lacrimogeni, feriti, un blindato della polizia dato alle fiamme e un agente preso a picconate. A Torino è ... iltempo.it

Ice alle Olimpiadi, Meloni spegne la sinistra "a corto di argomenti": il chiarimento che silenzia le polemiche facebook

Meloni accelera sulla sicurezza, Piantedosi attacca la sinistra. Oggi voto (con scontro) in Senato. "Non si può arretrare, servono norme più efficaci. Ma penso ci sia un problema di humus culturale”, dice la premier. Di @RuggieroMontene x.com