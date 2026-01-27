Meloni dura su Crans | l’ambasciatore tornerà solo se la Svizzera collabora

La premier Meloni ha affermato che l’ambasciatore italiano in Svizzera tornerà solo se le autorità elvetiche mostreranno collaborazione. La posizione è stata comunicata dopo incontri con il premier e Tajani, evidenziando l’importanza di un rapporto basato sulla reciproca fiducia e cooperazione tra i due paesi. La decisione sottolinea l’attenzione dell’Italia nel mantenere relazioni diplomatiche efficaci e rispettose.

Il rappresentante italiano, ricevuto ieri dal premier e da Tajani, riprenderà servizio soltanto in caso di cooperazione delle autorità elvetiche. Procura di Roma pronta a inviare team di investigatori nel cantone. L’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, non tornerà in Svizzera fino a quando non verranno avviate «collaborazioni effettive tra le autorità giudiziarie dei due Stati» e fino a quando non verrà costituita «una squadra investigativa comune per accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana». Questa la linea decisa dal premier, Giorgia Meloni, che, ieri, ha ricevuto Cornado alla presenza del sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e dell’avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, al termine di una giornata di consultazioni anche con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il rapporto tra Italia e Svizzera si confronta ancora sulla vicenda di Crans-Montana, dove un incendio nel giorno di Capodanno ha causato numerose vittime e feriti.

Il governo italiano ha annunciato che l'ambasciatore in Svizzera tornerà nel paese solo se le autorità giudiziarie svizzere collaboreranno attivamente.

Argomenti discussi: Crans-Montana, scontro diplomatico dopo la scarcerazione di Jacques Moretti; Crans-Montana, linea dura di Meloni: l’Italia ritira l’ambasciatore. Troppe cose non tornano, non arretriamo; Crans-Montana, il governo blocca l’ambasciatore: Torna solo se Berna collabora; Scarcerazione Moretti: la dura reazione di Tajani e Salvini.

