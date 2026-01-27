Meloni dura su Crans | l’ambasciatore tornerà solo se la Svizzera collabora

Da laverita.info 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier Meloni ha affermato che l’ambasciatore italiano in Svizzera tornerà solo se le autorità elvetiche mostreranno collaborazione. La posizione è stata comunicata dopo incontri con il premier e Tajani, evidenziando l’importanza di un rapporto basato sulla reciproca fiducia e cooperazione tra i due paesi. La decisione sottolinea l’attenzione dell’Italia nel mantenere relazioni diplomatiche efficaci e rispettose.

Il rappresentante italiano, ricevuto ieri dal premier e da Tajani, riprenderà servizio soltanto in caso di cooperazione delle autorità elvetiche. Procura di Roma pronta a inviare team di investigatori nel cantone. L’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, non tornerà in Svizzera fino a quando non verranno avviate «collaborazioni effettive tra le autorità giudiziarie dei due Stati» e fino a quando non verrà costituita «una squadra investigativa comune per accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana». Questa la linea decisa dal premier, Giorgia Meloni, che, ieri, ha ricevuto Cornado alla presenza del sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e dell’avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, al termine di una giornata di consultazioni anche con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Laverita.info

meloni dura su crans l8217ambasciatore torner224 solo se la svizzera collabora

© Laverita.info - Meloni dura su Crans: l’ambasciatore tornerà solo se la Svizzera collabora

Approfondimenti su Meloni Dura

Meloni su Crans Montana: "L'ambasciatore torna solo se la Svizzera collabora"

Il rapporto tra Italia e Svizzera si confronta ancora sulla vicenda di Crans-Montana, dove un incendio nel giorno di Capodanno ha causato numerose vittime e feriti.

Strage di Crans-Montana, Palazzo Chigi: «L'ambasciatore tornerà in Svizzera solo se le autorità giudiziarie collaborano»

Il governo italiano ha annunciato che l'ambasciatore in Svizzera tornerà nel paese solo se le autorità giudiziarie svizzere collaboreranno attivamente.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Meloni Dura

Argomenti discussi: Crans-Montana, scontro diplomatico dopo la scarcerazione di Jacques Moretti; Crans-Montana, linea dura di Meloni: l’Italia ritira l’ambasciatore. Troppe cose non tornano, non arretriamo; Crans-Montana, il governo blocca l’ambasciatore: Torna solo se Berna collabora; Scarcerazione Moretti: la dura reazione di Tajani e Salvini.

meloni dura su cransCrans Montana, linea dura di Meloni: l’Italia ritira l’ambasciatore. Lo scontro diplomatico«Non intendo arretrare di un solo millimetro. Non esiste. L’ho promesso a quelle famiglie e manterrò la mia parola fino all’ultimo». Giorgia Meloni ha tenuto ... ilgazzettino.it

meloni dura su cransMeloni su Crans Montana: L'ambasciatore torna solo se la Svizzera collaboraProsegue lo scontro diplomatico tra Italia e Svizzera in merito alle vicende relative a Crans-Montana, l'incendio di Capodanno in cui hanno perso la vita 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Do ... today.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.