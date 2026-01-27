Meloni dura su Crans | l’ambasciatore tornerà solo se la Svizzera collabora
La premier Meloni ha affermato che l’ambasciatore italiano in Svizzera tornerà solo se le autorità elvetiche mostreranno collaborazione. La posizione è stata comunicata dopo incontri con il premier e Tajani, evidenziando l’importanza di un rapporto basato sulla reciproca fiducia e cooperazione tra i due paesi. La decisione sottolinea l’attenzione dell’Italia nel mantenere relazioni diplomatiche efficaci e rispettose.
Il rappresentante italiano, ricevuto ieri dal premier e da Tajani, riprenderà servizio soltanto in caso di cooperazione delle autorità elvetiche. Procura di Roma pronta a inviare team di investigatori nel cantone. L’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, non tornerà in Svizzera fino a quando non verranno avviate «collaborazioni effettive tra le autorità giudiziarie dei due Stati» e fino a quando non verrà costituita «una squadra investigativa comune per accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana». Questa la linea decisa dal premier, Giorgia Meloni, che, ieri, ha ricevuto Cornado alla presenza del sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e dell’avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, al termine di una giornata di consultazioni anche con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondimenti su Meloni Dura
Meloni su Crans Montana: "L'ambasciatore torna solo se la Svizzera collabora"
Il rapporto tra Italia e Svizzera si confronta ancora sulla vicenda di Crans-Montana, dove un incendio nel giorno di Capodanno ha causato numerose vittime e feriti.
Strage di Crans-Montana, Palazzo Chigi: «L'ambasciatore tornerà in Svizzera solo se le autorità giudiziarie collaborano»
Il governo italiano ha annunciato che l'ambasciatore in Svizzera tornerà nel paese solo se le autorità giudiziarie svizzere collaboreranno attivamente.
Ultime notizie su Meloni Dura
Argomenti discussi: Crans-Montana, scontro diplomatico dopo la scarcerazione di Jacques Moretti; Crans-Montana, linea dura di Meloni: l’Italia ritira l’ambasciatore. Troppe cose non tornano, non arretriamo; Crans-Montana, il governo blocca l’ambasciatore: Torna solo se Berna collabora; Scarcerazione Moretti: la dura reazione di Tajani e Salvini.
Crans Montana, linea dura di Meloni: l’Italia ritira l’ambasciatore. Lo scontro diplomatico«Non intendo arretrare di un solo millimetro. Non esiste. L’ho promesso a quelle famiglie e manterrò la mia parola fino all’ultimo». Giorgia Meloni ha tenuto ... ilgazzettino.it
Meloni su Crans Montana: L'ambasciatore torna solo se la Svizzera collaboraProsegue lo scontro diplomatico tra Italia e Svizzera in merito alle vicende relative a Crans-Montana, l'incendio di Capodanno in cui hanno perso la vita 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Do ... today.it
Dura reazione del governo Meloni per il rilascio su cauzione del gestore del locale distrutto dal rogo: scontro diplomatico con la magistratura svizzera - facebook.com facebook
La visita del Presidente Meloni inaugura il Partenariato Strategico Speciale. L'impegno comune mira a costruire stabilità, crescita e opportunità per le prossime generazioni. Un’amicizia solida che dura da 160 anni. Una collaborazione aperta al domani. tiny x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.