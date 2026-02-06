Alberto Tomba ha sfiorato la medaglia di legno in una gara che rimarrà nella memoria. Il giovane sciador italiano ha messo tutto sé stesso sulla pista, ma alla fine ha mancato di pochi centesimi il podio. Intanto, in Svizzera, Pirmin Zurbriggen ha regalato uno spettacolo di pura armonia, sciando in modo perfetto nel giorno del suo compleanno.

Non s’è mai visto nessuno sciare in totale comunione di corpo e mente nel giorno del proprio compleanno come ha appena fatto Pirmin Zurbriggen, ora che sono le 13.20 del 4 febbraio 1987 e a bordo pista ci sono quindicimila persone che battono educatamente le mani a tutti gli atleti bardati di giallorosso, i colori della stupenda divisa della Nazionale rossocrociata sponsorizzata Kodak. Il giorno prima, il supergigante femminile è stato vinto da Maria Walliser, Svizzera. Due giorni prima, il supergigante maschile è stato vinto dal medesimo Pirmin. Tre giorni prima, sempre Maria Walliser aveva vinto l’oro nella discesa libera, e insomma, i Mondiali 1987 di Crans-Montana stanno degradando in una specie di campionato regionale in cui l’unico forestiero che è riuscito a imbucarsi nello Swiss Party è quel giovane demone di Marc Girardelli, oro nella combinata, lussemburghese ex austriaco detestatissimo nelle valli svizzere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La medaglia di legno di un giovane Alberto Tomba, travolgente promessa dello sci

L'Italia ha una storia significativa nello sci alpino a Schladming, con Alberto Tomba come unico atleta a conquistare una vittoria in slalom sulla celebre pista della Planai.

Federico Pellegrino punta a conquistare una medaglia alle Olimpiadi.

