L’Italia ha una storia significativa nello sci alpino a Schladming, con Alberto Tomba come unico atleta a conquistare una vittoria in slalom sulla celebre pista della Planai. Questo tracciato, tra i più suggestivi del circuito, torna ad accogliere gli atleti per l’appuntamento annuale, rappresentando un momento importante nel calendario dello sci alpino internazionale.

La leggendaria Planai, una delle piste più suggestive del circuito, apre i battenti per il classico appuntamento annuale. Questa volta però saranno due le gare disputate per la garanzia di uno spettacolo di altissimo livello. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna in pista a Schladming per disputare lo slalom gigante di martedì 27 e lo slalom speciale di mercoledì 28 gennaio. La località austriaca è da sempre terra di conquista per lo sci italiano che ha collezionato ben tredici podi: tre vittorie, quattro secondi posti e ben sei terzi. L’ultimo a conquistare il podio in una gara tecnica e stato Stefano Gross nello speciale disputato il 27 gennaio 2015, ma l’unico a vincere tra i pali stretti è stato Alberto Tomba. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Schladming: Alberto Tomba l’unico a vincere in slalom

Coppa del Mondo sci alpino Schladming 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom in notturnaLa Coppa del Mondo di sci alpino a Schladming 2026 si svolge con gare di gigante e slalom in notturna, rappresentando uno degli eventi più attesi della stagione.

Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile in Val d’Isère: vittorie per Goggia e BrignoneL’Italia femminile di sci alpino si presenta con grande entusiasmo a Val d’Isère, teatro di alcune delle più emozionanti vittorie delle ultime stagioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel. Un poker di vittorie! 3 in discesa e una in superG; La Coppa del Mondo sbarca nel tempio Kitz: programma orari, precedenti; Sci, snowboard e freestyle: la Valtellina in pista per un turismo di qualità; Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Spindleruv Mlyn. Un successo e un secondo posto per Denise Karbon.

Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Schladming: Alberto Tomba l’unico a vincere in slalomLa leggendaria Planai, una delle piste più suggestive del circuito, apre i battenti per il classico appuntamento annuale. Questa volta però saranno due le ... oasport.it

Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel. Un poker di vittorie! 3 in discesa e una in superGQuando si valica la metà del mese di gennaio gli appassionati di sci sanno bene che sta arrivando la settimana più attesa dell'intero calendario. Stiamo ... oasport.it

Piano Battaglia, prima giornata di presidio del Soccorso Alpino Dopo l’intensa nevicata, iniziata nel pomeriggio di sabato e proseguita per tutta la notte, ampiamente prevista nei giorni precedenti, il comprensorio sciistico di Piano Battaglia è finalmente ricop facebook