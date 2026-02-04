Trovata morta così in casa | orrore in Italia giallo dopo la spaventosa scoperta

Una donna di 49 anni è stata trovata morta nella sua casa a Melissano, nel Salento. La scoperta ha sconvolto la comunità e ora gli investigatori cercano di capire cosa sia successo. La scena del ritrovamento lascia molte domande aperte, e le forze dell’ordine stanno lavorando per fare chiarezza.

È giallo a Melissano, comune del Salento, dove una donna di 49 anni è stata trovata priva di vita all’interno di un’abitazione privata. Il dramma si è consumato nella notte, in circostanze ancora tutte da chiarire. L’allarme è scattato quando il proprietario dell’immobile, un conoscente della vittima, ha contattato il 118 dopo aver trovato la donna riversa in casa. All’arrivo dei sanitari, però, non c’era già più nulla da fare. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Melissano, affiancati dai militari del Nucleo operativo e radiomobile (N.O.R.) della compagnia di Casarano, che hanno avviato i primi rilievi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

