Andrea Bocelli prenderà parte alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano. Dopo aver partecipato a eventi di rilievo internazionale, il noto tenore rappresenta ancora una volta l’eccellenza italiana nel mondo. La manifestazione si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro, dove Bocelli si esibirà come parte di un evento che celebra la cultura e lo spirito olimpico.

Milano, 11 gennaio 2026 – Dopo Mariah Carey, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Laura Pausini, a prendere parte alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina - in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano - ci sarà anche Andrea Bocelli, una delle voci più riconosciute nel panorama artistico internazionale e simbolo dell'eccellenza italiana nel mond. Nel corso di una carriera unica, il Maestro ha saputo unire la solidità tecnica della grande tradizione lirica italiana con una straordinaria capacità di trasmettere emozioni in modo diretto e universale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andrea Bocelli, il Maestro canterà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 a San Siro

