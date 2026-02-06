La Bbc critica i seggiolini di San Siro. Sul suo sito, l’inviata Emma Smith ha pubblicato una foto che mostra i sedili logorati e scoloriti della tribuna principale. La didascalia lascia poco spazio all’immaginazione: quei seggiolini sono ormai vecchi e rovinati, tanto da sembrare un esempio di come lo stadio stia invecchiando. La BBC scherza sulla possibile demolizione, lasciando intendere che anche i sedili abbiano ormai bisogno di una ristrutturazione.

AGI - Il sito della Bbc ha ironizzato sui seggiolini dello stadio di San Siro. "Se vi chiedete perché questo storico stadio sia destinato a essere demolito e ricostruito, questi sono i seggiolini della tribuna principale", ha scritto l'inviata Emma Smith pubblicando la foto di una serie di seggiolini logorati e con il colore arancione totalmente sbiadito. "Sede olimpica, strutture da calcio dilettantistico ", ha commentato la giornalista. La stessa inviata, in un post di poco fa, ha scritto: "Ci sono molti posti vuoti intorno a San Siro. Direi che lo stadio sia pieno al 70%. Le vendite dei biglietti sono state lente, cosa insolita per una cerimonia di apertura olimpica ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Bbc boccia i seggiolini dello stadio San Siro

Franco Baresi, leggenda del Milan e simbolo del club, è tornato a San Siro, ricevendo un caloroso applauso dai tifosi.

