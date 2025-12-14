Calcio | Franco Baresi di nuovo a San Siro applauso dello stadio

Franco Baresi, leggenda del Milan e simbolo del club, è tornato a San Siro, ricevendo un caloroso applauso dai tifosi. Dopo alcuni mesi di assenza, l’eterno capitano ha fatto visita al suo stadio, suscitando emozioni e affetto tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Un ritorno che celebra la sua lunga storia e il legame indissolubile con il club rossonero.

L' eterno capitano è tornato nel suo stadio, a casa sua. Franco Baresi, leggenda del Milan e vicepresidente onorario del club rossonero, è riapparso a San Siro dopo alcuni mesi di assenza, emozionando tifosi e addetti ai lavori. Dopo la recente visita nella sede del Milan, avvenuta nelle scorse settimane, Baresi si è seduto nuovamente in tribuna per assistere alla sfida di campionato contro il Sassuolo, ritrovando il suo pubblico e il suo ambiente naturale. La presenza di Franco Baresi non è passata inosservata. Appena inquadrato, lo stadio gli ha tributato un lungo e caloroso applauso, segno di un legame che va oltre il tempo e le generazioni.

