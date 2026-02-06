Kratos porta a Taiwan un drone pensato per la guerra di massa In corso i test del Mighty Hornet IV

Kratos porta a Taiwan un drone pensato per la guerra di massa. I test del Mighty Hornet IV sono appena iniziati presso un impianto in Oklahoma City. La collaborazione tra l’azienda americana e l’esercito taiwanese sembra puntare a sviluppare un nuovo strumento militare, forse pensato anche contro la Cina. Le prime prove sono in corso e si parla di un drone di grande potenza, progettato per operazioni di guerra su larga scala.

Un nuovo drone targato Kratos sviluppato appositamente in funzione anti-cinese? Questo è quello che sembra emergere dalla collaborazione tra Kratos Defense, azienda americana specializzata in sistemi unmanned, e l'apparato militare di Taiwan, che hanno condotto una recente campagna di test presso l'impianto della società a Oklahoma City. Durante le prove, ingegneri statunitensi e taiwanesi hanno validato l'integrazione di un payload di missione sviluppato a Taiwan sul drone d'attacco Mighty Hornet IV. Kratos ha definito l'attività un "traguardo" per la cooperazione industriale e tecnologica tra l'azienda e il principale ente di ricerca militare taiwanese, il National Chung-Shan Institute of Science and Technology (Ncist).

