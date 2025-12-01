Kate Middleton William svela il suo hobby folle che ora segue anche lui
Il principe William fa un passo che conquista i fan della Royal Family e segna un nuovo capitolo nel suo rapporto con Kate Middleton, abbracciando uno degli hobby più amati ed estremi della Principessa del Galles: i bagni in acqua fredda (anzi gelida!). Una scelta che racconta un lato inedito del futuro Re, tra rinnovata intesa e un pizzico di follia condivisa. William svela l’hobby “folle” di Kate Middleton. Durante una visita ufficiale in Galles, William ha stupito tutti, rivelando di essersi lasciato conquistare da uno degli hobby più strani e particolari della moglie. Il futuro Re ha svelato, sorridendo, di essersi “convertito ai bagni in acqua fredda”. 🔗 Leggi su Dilei.it
