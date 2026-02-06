Juventus Spalletti post Atalanta Più bravi loro nei momenti chiave

Luciano Spalletti commenta la sconfitta della Juventus a Bergamo. Il tecnico bianconero ammette che l’Atalanta ha avuto più freddezza e determinazione nei momenti decisivi. La squadra di Spalletti ha subito tre gol e ora si trova in difficoltà in campionato. La Juventus cerca di reagire, ma la partita di ieri lascia molte preoccupazioni.

Una brutta sconfitta Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato nel post partita di Atalanta-Juventus della sconfitta per 3-0 subita a Bergamo. La Juventus ha subito una sconfitta netta e dolorosa nei quarti di finale di Coppa Italia: l'Atalanta vince 3-0 al New Balance Arena di Bergamo.

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Cagliari, Luciano Spalletti ha commentato la prestazione della Juventus, riconoscendo il merito degli avversari.

Dopo la sconfitta ai quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta, Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa visibilmente deluso.

