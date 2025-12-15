Thiago Motta sfuma una panchina per l’ex Juventus | il club ha scelto un altro tecnico per questa parte della stagione Le ultimissime

Thiago Motta, un nome noto nel calcio europeo, aveva attirato l'attenzione della Real Sociedad come possibile allenatore per questa fase della stagione. Tuttavia, il club spagnolo ha deciso di puntare su un altro tecnico, escludendo così il nome dell'ex Juventus dalla corsa. Ecco le ultime novità sulla situazione.

