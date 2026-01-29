VIDEO | Roma risveglio muscolare ad Atene | squadra accolta dai tifosi

Questa mattina la squadra della Roma si è allenata a Trigoria prima di affrontare il Panathinaikos in Europa League. I giocatori di Gasperini hanno svolto un risveglio muscolare tra i tifosi, che hanno seguito con entusiasmo gli ultimi preparativi prima della partita di questa sera. La squadra si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di conquistare i tre punti.

Ultimi preparativi prima del match. Questa sera la Roma affronta il Panathinaikos nell’ultima giornata della fase campionato di Europa League e, dopo la rifinitura di ieri, la squadra di Gian Piero Gasperini è tornata in campo anche questa mattina per la consueta sgambata pre-partita. La seduta si è svolta al Grigoris Lamprakis Kallithea Municipal Stadium, dove i giallorossi sono stati accolti dall’entusiasmo dei tifosi presenti sugli spalti. Clima positivo e concentrazione alta alla vigilia di una gara che vale molto in chiave europea. Sgambata pre-partita per la #AsRoma al Grigoris Lamprakis Kallithea municipal stadium #PanathinaikosRoma pic. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - VIDEO | Roma, risveglio muscolare ad Atene: squadra accolta dai tifosi Approfondimenti su Roma Panathinaikos Virtus, amaro risveglio ad Atene: Edwards ne mette 24, ma vince il Panathinaikos La Virtus Bologna interrompe la serie positiva a Atene, sconfitta dal Panathinaikos 84-71. VIDEO | Panathinaikos-Roma, vigilia di festa: tifoserie gemellate ad Atene Atene si prepara a vivere una serata di festa. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Nel Complesso Le Vigne di Roma, ogni risveglio racconta una piccola storia. 6:45 - Il cellulare di Luca vibra sul comodino. Lui apre un occhio, poi un altro, allunga una mano per premere lo stop e si concede altri cinque minuti, che però diventano dieci, facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.