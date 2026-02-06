James Rodriguez ha trovato una nuova squadra. Il colombiano si trasferisce in una destinazione a sorpresa, lasciando alle spalle il suo passato. La sua carriera continua in un nuovo continente, ma la qualità del suo gioco resta intatta. La notizia ha sorpreso molti tifosi, che aspettavano un suo ritorno in Europa, ma invece il passo successivo lo porta altrove.

Calciomercato, clamoroso retroscena: Mario Balotelli e James Rodriguez insieme? Ecco cosa è successo Udinese, Runjaic sta riscrivendo la storia del club: da sorpresa a minaccia per i grandi, l’Europa è un obiettivo? Mateta, Glasner esce allo scoperto: «Ci ha detto che vorrebbe andare via! Ecco cos’è successo con il Milan e la verità sull’infortunio» Calciomercato, clamoroso retroscena: Mario Balotelli e James Rodriguez insieme? Ecco cosa è successo Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Atalanta Juve, i nerazzurri stendono i bianconeri! Scamacca, Sulemana e Pasalic decidono la sfida. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - James Rodriguez trova una nuova squadra! Destinazione a sorpresa per il colombiano, ecco dove giocherà

Approfondimenti su James Rodriguez Squadra

Alexis Sánchez si prepara a intraprendere una nuova esperienza professionale.

Kantè lascia l’Al Ittihad: si susseguono voci su una possibile destinazione sorpresa per il centrocampista francese.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su James Rodriguez Squadra

Argomenti discussi: Una squadra della MLS pronta ad accogliere James Rodriguez; James Rodriguez vola negli Stati Uniti: l’ex Real firma con il Minnesota; Nuova avventura per James Rodriguez: riparte dalla Major League Soccer, firma con Minnesota. Ma non sarà un Designated Player; Calciomercato, svincolati e big in scadenza: da Sterling a James Rodriguez, da Vlahovic a Dybala, da Lewandowski a Bernardo Silva.

James Rodriguez ha trova una nuova squadra! Ecco dove si trasferisce il colombiano, destinazione a sorpresaJames Rodriguez ha trova una nuova squadra! Ecco dove si trasferisce il colombiano, destinazione a sorpresa Nuova tappa, nuovo continente, stessa classe cristallina. Il futuro di James Rodriguez si ti ... calcionews24.com

Calciomercato Balotelli e James Rodriguez insieme Il retroscena facebook

Calciomercato Balotelli e James Rodriguez insieme Il retroscena x.com