Kantè lascia l’Al Ittihad? Destinazione a sorpresa per il francese ecco dove potrebbe trasferirsi Contatti diretti!

Kantè lascia l’Al Ittihad: si susseguono voci su una possibile destinazione sorpresa per il centrocampista francese. I contatti tra il giocatore e il nuovo club sono in fase di approfondimento, generando attenzione nel calciomercato internazionale. Questa mossa potrebbe influenzare gli equilibri sia in Turchia che in Europa, mentre le trattative si fanno più concrete. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione.

