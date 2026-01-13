Kantè lascia l’Al Ittihad? Destinazione a sorpresa per il francese ecco dove potrebbe trasferirsi Contatti diretti!
Kantè lascia l’Al Ittihad: si susseguono voci su una possibile destinazione sorpresa per il centrocampista francese. I contatti tra il giocatore e il nuovo club sono in fase di approfondimento, generando attenzione nel calciomercato internazionale. Questa mossa potrebbe influenzare gli equilibri sia in Turchia che in Europa, mentre le trattative si fanno più concrete. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione.
Kantè lascia l'Al Ittihad? Contatti diretti tra il centrocampista francese e questo club. Cosa sta succedendo Il calciomercato internazionale si accende con una notizia che potrebbe spostare gli equilibri non solo della Süper Lig turca, ma anche dello scacchiere europeo. Il Fenerbahçe ha deciso di fare sul serio per uno dei centrocampisti più iconici dell'ultimo .
