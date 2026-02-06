Jacques Robinet Tutto il mondo è poesia traduzione di Stefanie Golisch

Da Parigi alla Spagna, Jacques Robinet nasce nel 1937 da madre spagnola e padre francese. La sua vita si svolge tra questi due paesi, un viaggio che ha segnato anche la sua scrittura. Ora, con la traduzione di Stefanie Golisch, il suo lavoro arriva anche in italiano, portando le sue poesie e riflessioni nel nostro paese.

Jacques Robinet, nato nel 1937 da madre spagnola e padre francese, durante la giovinezza vive tra Parigi e la Spagna. Studia alla Sorbona e presso il Seminario Universitario dell’Istituto Cattolico. Divenuto sacerdote, dopo la sua prima psicoanalisi personale decide di lasciare il sacerdozio per entrare alla Scuola freudiana di Parigi fondata da Jacques Lacan e divenire psicoanalista, professione che praticherà per cinquant’anni. Solo nell’ultimo periodo della sua vita comincia a scrivere brevi testi che sembrano nutrirsi del flusso del subconscio, espressione dell’interiorità di una comune umanità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

