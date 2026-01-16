imtiaz dharker la poesia diasporica di una straniera traduzione di melania sacchini a cura di stella sacchini

Imtiaz Dharker, poetessa di origine pakistana, esplora nelle sue opere il senso di appartenenza e identità, spesso riflettendo sul tema della migrazione. La sua poesia, tradotta da Melania Sacchini, mette in luce come la lingua rappresenti una vera patria interiore, rendendo i confini geografici semplici convenzioni. Un testo che invita a riflettere sulla natura dell’identità e sul rapporto tra spazio, linguaggio e sentimento di appartenenza.

Se è vero che l’unica patria di un essere umano è la lingua, allora la migrazione non è che un fenomeno interiore, e i confini geo­grafici non sono altro che invenzioni. Lo sa bene chi scrive, so­prattutto chi scrive poesia: chi compone versi si colloca sempre al di là di una prima lingua, di una lingua materna, del suo incantato universo di suoni e silenzi, per inquietare la propria frontiera linguistica e avventurarsi in una selva sonora e semantica inesplorata. Questa dinamica di stra­niamento si verifica all’ennesima potenza in certe poetesse che abitano lingue imposte dal passato coloniale dei loro paesi e che, dentro quelle lingue, creano nuovi spazi espressivi, spazi di ibri­dazione e contaminazione, possibilità inedite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

