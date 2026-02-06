Isola dei Famosi 2026 | partono i casting quando potrebbe iniziare e chi condurrà

I casting per l’Isola dei Famosi 2026 sono già partiti. Le selezioni sono in corso e i partecipanti potrebbero essere scelti a breve. Non si sa ancora la data ufficiale di inizio, ma le fonti parlano di una partenza vicina. Al momento, il conduttore non è stato annunciato, ma l’attenzione è tutta rivolta alle prossime settimane.

L'Isola dei Famosi 2026 potrebbe avverarsi prima di quanto pensiamo. Secondo le ultime indiscrezioni infatti sarebbero iniziati i casting per prendere parte al programma. Il progetto, diversamente a quanto era emerso nei mesi scorsi, non sarebbe stato abbandonato. L'Isola dei Famosi 2026, il casting e quando inizia. Dopo il ritorno del Grande Fratello Vip, che verrà guidato da Ilary Blasi, su Canale 5 potrebbe presto tornare anche l'Isola dei Famosi. La nuova stagione della trasmissione sarebbe ancora in costruzione, ma i casting, come svelano alcune fonti, sarebbero iniziati. Il cast per ora resta top secret, ma si ipotizza una messa in onda dello show fra maggio e luglio.

