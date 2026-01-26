Farah torna da Tahir, questo è certo. I fan della serie TV turca non vedono l’ora di assistere al momento in cui, nella trama Io sono Farah, la protagonista lascia finalmente Behnam. Dopo il salto temporale di un anno, nella seconda stagione, vediamo la donna succube del primo marito iraniano, pronto a tutto pur di averla tutta per sé. La tiene stretta sotto tortura psicologica, dopo averla torturata anche fisicamente. Questo Tahir non lo sa, ma ben presto lo scopre. Anticipazioni Io sono Farah: quando Tahir e Farah tornano insieme. Scopri come risparmiare: offerte internet mobile 5€. Ti aiutiamo noi GRATIS. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Io sono Farah: quando Farah torna con Tahir e lascia Behnam

Leggi anche: Io sono Farah, perché Farah lascia Tahir e sta con Behnam: c’entra un omicidio

Leggi anche: Io sono Farah: quando Tahir scopre la verità su Farah e Behnam

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

IO SONO FARAH ANTICIPAZIONI: FARAH RIVELA A TAHIR CHE VERA HA UCCISO SUA MADRE

Argomenti discussi: Io sono Farah, le trame dal 12 al 16 gennaio 2026; Io sono Farah 2, le trame dal 26 al 30 gennaio: Behnam uccide Tahir?; Io sono Farah, le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026; Io sono Farah, le anticipazioni delle puntate del 20 gennaio.

Io sono Farah: anticipazioni puntate dal 26 al 30 gennaio. Behnam vuole uccidere Tahir e Farah crollaIo sono Farah tutte le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio: Behnam tenta di uccidere Tahir, Farah affronta drammi, disperazione e scelte estreme ... alfemminile.com

Anticipazioni Io sono Farah, puntate dal 20 al 23 gennaio 2026: cade l’accusa di omicidio per TahirFarah continua ad essere comandata dalla famiglia di Behnam e la sua libertà è in pericolo. Scopriamo le anticipazioni dal 20 al 23 gennaio 2026 ... alfemminile.com

Io Sono Farah, saltano le puntate serali: da quando e perché - facebook.com facebook

Io Sono Farah, anticipazioni drammatiche: Farah prova a togliersi la vita x.com