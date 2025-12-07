Uefa Champions League 2025 2026 Sesta Giornata | su Sky e in streaming su Now 17 partite Live
Milano, 7 dicembre 2025. Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, la sesta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì, alle 21, appuntamento a San Siro con Inter-Liverpool – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K – e a Bergamo con Atalanta-Chelsea su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Mercoledì, sempre alle 21, a Torino sarà il momento di Juventus-Pafos (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K) e della super sfida tra Real Madrid e Manchester City che sarà in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Napoli, emergenza portieri: cosa succede con la lista UEFA per la Champions
Napoli, risolto il problema in Champions League: la nuova lista UEFA
UEFA Champions League 2025/26: parte l’avventura delle italiane, ecco il calendario e dove vedere le partite.
UEFA Champions League, 6. Spieltag FC Barcelona - Eintracht Frankfurt (Di., 21 Uhr) : Davide Massa : Filippo Meli : Stefano Alassio 4 : Simone Sozza : Marco Di Bello : Aleandro Di Paolo #Massa #FCBSGE #U Vai su X
La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma al Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Estádio da Luz) tra lo Sport Lisboa e Benfica ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza. Scarica l’app di - facebook.com Vai su Facebook
Uefa Champions League 2025/2026 Sesta Giornata: su Sky e in streaming su Now 17 partite Live - Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 ... Da sportface.it
TV - Champions, Europa e Conference League su Sky e NOW, Benfica-Napoli su Prime Video, il programma dal 9 all'11 dicembre - Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Scrive napolimagazine.com
La Juventus in UEFA Champions League su NOW: come vedere Juve-Sporting e come abbonarsi - La Juventus torna in campo in Champions League e affronta lo Sporting Club de Portugal in un match valido per la quarta giornata della League Phase. Da calciomercato.com