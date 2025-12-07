Uefa Champions League 2025 2026 Sesta Giornata | su Sky e in streaming su Now 17 partite Live

Sportface.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 7 dicembre 2025. Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, la sesta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì, alle 21, appuntamento a San Siro con Inter-Liverpool – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K – e a Bergamo con Atalanta-Chelsea su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Mercoledì, sempre alle 21, a Torino sarà il momento di Juventus-Pafos (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K) e della super sfida tra Real Madrid e Manchester City che sarà in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Napoli, emergenza portieri: cosa succede con la lista UEFA per la Champions

Napoli, risolto il problema in Champions League: la nuova lista UEFA

UEFA Champions League 2025/26: parte l’avventura delle italiane, ecco il calendario e dove vedere le partite.

uefa champions league 2025Uefa Champions League 2025/2026 Sesta Giornata: su Sky e in streaming su Now 17 partite Live - Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 ... Da sportface.it

uefa champions league 2025TV - Champions, Europa e Conference League su Sky e NOW, Benfica-Napoli su Prime Video, il programma dal 9 all'11 dicembre - Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Scrive napolimagazine.com

uefa champions league 2025La Juventus in UEFA Champions League su NOW: come vedere Juve-Sporting e come abbonarsi - La Juventus torna in campo in Champions League e affronta lo Sporting Club de Portugal in un match valido per la quarta giornata della League Phase. Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Uefa Champions League 2025