Uefa Champions League 2025 2026 Sesta Giornata | su Sky e in streaming su Now 17 partite Live

Milano, 7 dicembre 2025. Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, la sesta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì, alle 21, appuntamento a San Siro con Inter-Liverpool – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K – e a Bergamo con Atalanta-Chelsea su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Mercoledì, sempre alle 21, a Torino sarà il momento di Juventus-Pafos (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K) e della super sfida tra Real Madrid e Manchester City che sarà in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253. 🔗 Leggi su Sportface.it