L'Inter valuta la possibilità di un ritorno di Ivan Perišic, con l’obiettivo di rafforzare le fasce in vista della seconda parte della stagione. La dirigenza continua inoltre a monitorare il mercato, concentrandosi anche sulle opportunità tra i giovani. Questa opzione nasce dall’esigenza di coprire eventuali assenze e di consolidare la rosa, mantenendo un profilo sobrio e attento alle esigenze tattiche della squadra.

Idea suggestiva che prende quota. L’Inter valuta il ritorno di Ivan Periši? per coprire l’emergenza sulla fascia, mentre la dirigenza continua a scandagliare il mercato anche sul fronte giovani. Dopo l’arrivo estivo di Petar Šu?i?, i nerazzurri seguono Branimir Mla?i? dall’Hajduk Spalato e Leon Jakirovi?, profilo che potrebbe aggregarsi all’U23 di Stefano Vecchi. Ma nelle ultime ore l’attenzione si è spostata su un nome esperto: Periši? come soluzione immediata per sopperire all’assenza di Denzel Dumfries. Il nodo è il PSV Eindhoven. Il club olandese non è orientato a lasciar partire facilmente l’esterno croato, protagonista e decisivo nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, idea Periši?: ritorno possibile sulle fasce

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Dal ritorno di Perisic al futuro di Frattesi. Spunta l’idea Ndoye

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Dal ritorno di Perisic al futuro di Frattesi. Spunta l’idea Ndoye

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Perisic ha detto sì all’Inter: due ostacoli al grande ritorno | INTERLIVE - Perisic apre al clamoroso ritorno all'Inter in questo calciomercato di gennaio: ecco quali sono i due ostacoli ... interlive.it