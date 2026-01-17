Inter idea Periši? | ritorno possibile sulle fasce
L'Inter valuta la possibilità di un ritorno di Ivan Perišic, con l’obiettivo di rafforzare le fasce in vista della seconda parte della stagione. La dirigenza continua inoltre a monitorare il mercato, concentrandosi anche sulle opportunità tra i giovani. Questa opzione nasce dall’esigenza di coprire eventuali assenze e di consolidare la rosa, mantenendo un profilo sobrio e attento alle esigenze tattiche della squadra.
Idea suggestiva che prende quota. L’Inter valuta il ritorno di Ivan Periši? per coprire l’emergenza sulla fascia, mentre la dirigenza continua a scandagliare il mercato anche sul fronte giovani. Dopo l’arrivo estivo di Petar Šu?i?, i nerazzurri seguono Branimir Mla?i? dall’Hajduk Spalato e Leon Jakirovi?, profilo che potrebbe aggregarsi all’U23 di Stefano Vecchi. Ma nelle ultime ore l’attenzione si è spostata su un nome esperto: Periši? come soluzione immediata per sopperire all’assenza di Denzel Dumfries. Il nodo è il PSV Eindhoven. Il club olandese non è orientato a lasciar partire facilmente l’esterno croato, protagonista e decisivo nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
