Intense nevicate in Calabria mezzi e personale Anas al lavoro – Il video

Continuano senza sosta i lavori di Anas sulle strade statali di Cosenza, dove le intense nevicate hanno creato disagi e rallentamenti. I mezzi e il personale sono al lavoro per tenere aperte le strade e garantire la circolazione. La situazione resta critica, ma gli interventi proseguono senza pause.

(Agenzia Vista) Roma, 1 febbraio 2026 Proseguono senza interruzioni le attività previste dal Piano Neve ANAS – Viabilità Invernale – sulle strade statali della provincia di Cosenza. Tutte le risorse disponibili sono state impegnate lungo la rete stradale dell’Altopiano Silano, interessata da precipitazioni nevose continue. Le principali criticità riguardano la SS 107 “Silana Crotonese”, nel tratto tra San Pietro in Guarano e San Giovanni in Fiore, e la SS 108 bis, tra San Giovanni in Fiore e Colosimi. Su quest’ultimo itinerario, a seguito di ripetute cadute di alberi, è stata attivata una deviazione temporanea del traffico sulla SP Silvana Mansio, tra il Bivio Garga e il Bivio Baracchella, per consentire le operazioni di messa in sicurezza con taglio e rimozione delle piante pericolanti.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Anas Viabilità

Anas, parte del Gruppo FS Italiane, ha attivato interventi di emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna a causa del maltempo provocato dal ciclone Harry.

Ultime notizie su Anas Viabilità

