Merz visiterà Arabia Saudita Qatar ed Emirati Arabi Uniti

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz partirà questa settimana per un tour nel Medio Oriente. Inizierà visitando l’Arabia Saudita, poi il Qatar e infine gli Emirati Arabi Uniti. Merz incontrerà i leader locali per discutere di affari e cooperazione, rafforzando i legami tra Berlino e questa regione strategica. La sua visita arriva in un momento di crescente attenzione internazionale verso il Golfo.

Il cancelliere tedesco Frederich Merz visiterà l’Arabia Saudita, poi il Qatar e infine gli Emirati Arabi Uniti. Il suo obiettivo è approfondire i legami economici e garantire accordi affidabili in un momento in cui l’Europa, e la Germania in particolare, non possono più essere certe di quanto possano dipendere dagli USA. Il cancelliere tedesco Frederich Merz ha intrapreso un tour di tre giorni nelle regioni del Golfo, visiterà l’Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. Si prevede che i temi all’ordine del giorno nel Golfo includeranno le forniture di petrolio e gas, le esportazioni di armi e la diplomazia geopolitica, compresi i conflitti e le crisi in corso in Palestina, in Ucraina e in Iran. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Germania: Merz, discuterò di diritti umani con Stati del GolfoIl cancelliere tedesco, Friedrich Merz ha in programma di discutere di diritti umani durante il suo viaggio in Arabia Saudita, Qatar ed ... agenzianova.com

