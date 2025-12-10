Incidente lungo la superstrada traffico in tilt

Perugiatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente lungo la superstrada Centrale Umbra ha causato lunghe code e disagi alla circolazione. L'incidente, avvenuto all'altezza di Ospedalicchio, frazione di Bastia Umbra, ha coinvolto tre mezzi e ha provocato notevoli problemi al traffico in direzione Perugia. La situazione rimane critica, con rallentamenti e congestioni lungo la tratta interessata.

