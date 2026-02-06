Inchiesta appalti e sanità Carmelo Pace | Dopo mesi di sofferenza torna il sereno

Da agrigentonotizie.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento difficile, Carmelo Pace torna a sorridere. Dopo mesi di incertezze e sofferenze, l’ex vittima di un’indagine su appalti e sanità ha deciso di parlare pubblicamente. Ringrazia gli avvocati Fiorello e Giacomazzo per il supporto e dice di sentirsi finalmente libero da un peso che lo aveva schiacciato per lungo tempo. La sua storia ora torna a essere una testimonianza di resilienza.

“Dopo mesi di sofferenza, torna finalmente il sereno. Grazie all’avvocato Fiorello e all’avvocato Giacomazzo e a chi mi è stato accanto in un momento così delicato della mia vita. Guardiamo avanti con fiducia, insieme”. Lo ha scritto su Facebook il deputato regionale della Dc, Carmelo Pace, dopo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Carmelo Pace

Inchiesta appalti e sanità, Pace dopo la decisione del gip: “Un’ondata di affetto incredibile”

Appalti truccati, il deputato Carmelo Pace si difende davanti al gip: "La mia è stata soltanto attività politica"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Carmelo Pace

Argomenti discussi: Inchiesta sui concorsi alla Sanità, il Riesame accoglie due appelli sulle misure cautelari; Sanità, l'assessore Faraoni: Resto finché ci sarà bisogno di me, Sicilia prima in Italia per case di comunità; INCHIESTA APPALTI SANITA’ A PESCARA: SOSPIRI FINISCE SOTTO PROCESSO; Sanità siciliana, il Riesame riapre il fronte giudiziario: misure cautelari per Aiello e Mazzola.

inchiesta appalti e sanitàInchiesta appalti e sanità, Carmelo Pace: Dopo mesi di sofferenza torna il serenoIl deputato regionale della Dc ringrazia i suoi legali e chi gli è stato vicino dopo la decisione del tribunale del riesame di Palermo che ha respinto la richiesta di misura cautelare nei suoi confron ... agrigentonotizie.it

inchiesta appalti e sanitàCorruzione, obbligo di dimora per l’ex consigliere regionale della Calabria (NOME e FOTO)Accolto l’appello della Procura nell’ambito dell’inchiesta sul presunto comitato d’affari Nuova scossa giudiziaria nell'inchiesta che punta a smantellare un presunto sistema illecito di gestione di ... zoom24.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.