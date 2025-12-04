Inchiesta appalti e sanità Pace dopo la decisione del gip | Un’ondata di affetto incredibile

Agrigentonotizie.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ieri sono stato pervaso da un’ondata di affetto incredibile, commovente. Grazie di cuore a tutti. Un pensiero speciale a chi mi è stato accanto dal primo istante”. Lo ha scritto oggi su facebook il deputato regionale, Carmelo Pace, commentando il no del gip di Palermo alla misura cautelare nei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

inchiesta appalti e sanit224 pace dopo la decisione del gip un8217ondata di affetto incredibile

© Agrigentonotizie.it - Inchiesta appalti e sanità, Pace dopo la decisione del gip: “Un’ondata di affetto incredibile”

Scopri altri approfondimenti

Inchiesta appalti, annullata l’ordinanza per un impresario - Sarebbero nove e tutti con affidamento diretto per la manutenzione delle strade del Senese. Riporta lanazione.it

Inchiesta appalti e favori: chiesto il processo per i sindaci di Maglie e Sanarica, per l'ex primo cittadino di Ruffano - Il pubblico ministero Maria Vallefuoco ha chiesto il rinvio a giudizio per 25 persone, tra cui figurano ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Appalti Sanit224 Pace