Maxi incendio a Hong Kong | diversi grattacieli avvolti dalle fiamme Almeno quattro morti uno è un vigile del fuoco

Maxi incendio a Hong Kong, nel distretto settentrionale di Tai Po. Le fiamme si sono propagate in un complesso residenziale e hanno avvolto diversi grattacieli. Come riporta il South China Morning Post citando l’ex consigliere distrettuale Herman Yiu Kwan-ho i morti sono quattro, tra cui un vigile del fuoco. Cinque i feriti gravi e almeno 13 persone ancora intrappolate, tra cui otto anziani e due bambini. Due persone hanno riportato ustioni gravi. Secondo le prime ricostruzioni, ad alimentare il fuoco è stata l’impalcatura in bambù all’esterno degli edifici. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha consigliato alla popolazione “di rimanere in casa, chiudere porte e finestre e mantenere la calma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maxi incendio a Hong Kong: diversi grattacieli avvolti dalle fiamme. Almeno quattro morti, uno è un vigile del fuoco

