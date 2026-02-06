Inacio sogna col Dortmund | convocato in Bundesliga e inserito in lista Champions

Inacio fa il suo debutto in Bundesliga con il Borussia Dortmund. Il giovane talento italiano, appena 17enne, è stato convocato per la prima volta in campionato e si è allenato con i grandi. Da alcuni giorni fa parte stabilmente della rosa della prima squadra, segnando un passo importante nella sua carriera. Ora spera di esordire anche in Champions League.

In tedesco si dice “sternchen”. Stellina. Perché quando hai 17 anni e vieni convocato in prima squadra e inserito in lista Champions qualcosina hai fatto, ma devi dimostrare ancora. Samuele Inacio, fantasista azzurro, uno dei tre italiani del Borussia Dortmund insieme a Filippo Mane e Luca Reggiani, sarà convocato in Bundesliga per la prima volta in occasione della sfida contro il Wolfsburg di sabato pomeriggio. Il tutto dopo essere stato inserito nella lista per la grande coppa. Kovac sfiderà l'Atalanta nei playoff, la stessa squadra da cui il Borussia ha preso Inacio. Inacio è legato al Borussia Dortmund fino al 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

