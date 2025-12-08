Bundesliga | Bayern Lipsia e Dortmund allungano si accende la lotta Champions

La tredicesima giornata di Bundesliga conferma le gerarchie in classifica, con Bayern, Lipsia e Dortmund che allungano il passo. La stagione si accende, mantenendo viva la competizione per la qualificazione alla Champions League, mentre lo Stoccarda si distingue tra le protagoniste di questa fase del campionato tedesco.

Stoccarda (Germania) 8 dicembre 2025 - Tredicesima giornata di Bundesliga negli annali, in Germania vengono confermate le gerarchie fin qui costruitesi, mantenendo però viva la lotta. Il Bayern Monaco prosegue la marcia solitaria in vetta, ma insieme ai bavaresi, anche Lipsia e Dortmund provano a tracciare il solco. Alle loro spalle infatti si accende la lotta Champions con quattro squadre in appena due punti, anche se tutte hanno incassato una sconfitta in questo turno. Dietro infatti è altrettanto viva la lotta salvezza: cinque delle ultime sei in classifica hanno infatti trovato punti in questo weekend.