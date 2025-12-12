Thailandia | sciolte Cameresi va al voto

Il premier thailandese Charnvirakul ha deciso di sciogliere le Camere, annunciando nuove elezioni legislative. Questa mossa apre un nuovo capitolo nella politica del paese, segnando un potenziale cambiamento di governo e di direzione politica. Le elezioni sono attese come un momento cruciale per la Thailandia, che si prepara a un nuovo processo democratico.

10.45 Il premier thailandese Charnvirakul ha sciolto il Parlamento, aprendo la strada per le elezioni legislative. L'annuncio, con un decreto pubblicato sulla Royal Gazette, arriva pochi giorni dopo lo scoppio di nuovi scontri lungo il confine con la Cambogia. Ieri una ventina di morti e -dice Bangkok156 soldati cambogiani uccisi in una settimana,ma Phnom Penh non fa bilanci. Un cessate il fuoco era stato raggiunto a ottobre con la mediazione di Trump. Oggi una telefonata Charnvirakul-Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

