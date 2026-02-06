Nek torna in tour. Dopo aver annunciato la nuova tournée europea, il cantante annuncia di sentirsi come un papà, mentre si prepara a portare sul palco il suo show «Nek Hits» con il suo power trio. La partenza è prevista per il primo marzo, e l’artista si mostra entusiasta di questa nuova avventura musicale.

Una tournée europea intitolata «Nek Hits» che lo vedrà protagonista dal primo marzo col suo power trio. Il ruolo di coach nella nuova edizione di «The Voice Kids» che si concluderà il prossimo sabato 14 febbraio su Rai1. Filippo Neviani in arte Nek oscilla tra musica e televisione stando ben attento a non andare fuori tempo. Con un occhio al Festival di Sanremo che sta per cominciare e che guarderà rigorosamente «dal divano di casa». Capezzone e Il Tempo di oggi: “Come fate a non inca**arvi per l'aiutino delle toghe?” GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "In televisione mi sento come un papà". La nuova vita di Nek

Approfondimenti su Nek Hits

Whoopi Goldberg ha recentemente condiviso come la serie

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

IZUDINA, pokloni, provokacije i lažnjak “MARKO POLO”

Ultime notizie su Nek Hits

Argomenti discussi: Clementino: Mi sono rifugiato nella cocaina, ho perso soldi e tempo. Lamborghini? Per una rissa con un Premio Oscar sono finito al cinema; Whoopi Goldberg: A Napoli mi sento a casa, assomiglia a New York; La dipendenza da quiz TV (e perché è normalissima); Clementino festeggia 20 anni di carriera: La musica mi ha salvato la vita.

Baahi ba Butha-Buthe le Leribe le pela Butha-Buthe; Matlakeng, Ha Rampai, Maloseng, Ha Selomo, Serutle, Ha Mopeli, Ha Sechele, Ha Chepheseli, Khukhune, Maiseng, Levi’s Nek, Ha Majara, Ha Phakela, Kotsonkoaneng, Ha Khabo, atamelang morerong o facebook