Bimbi nel bosco il papà rimasto solo | Mi sento debole mi manca la mia famiglia anche gli animali soffrono
Nathan Trevillion, rimasto solo nel bosco di Palmoli dopo l’allontanamento dei figli: "Ho rimesso tutta la notte, mi sento debole, mi manca tutta la mia famiglia. Gli animali stanno risentendo della mancanza dei miei figli e di mia moglie". 🔗 Leggi su Fanpage.it
