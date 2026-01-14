In un contesto globale complesso, le dichiarazioni di leader come Donald Trump evidenziano come il rispetto delle norme internazionali possa essere messo in discussione. La frase del presidente statunitense sottolinea un approccio che privilegia la moralità personale rispetto alle regole condivise. Questa posizione solleva interrogativi sulla centralità del diritto internazionale e sulle possibili conseguenze di un orientamento così pragmatico nelle relazioni internazionali.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato: “Non ho bisogno del diritto internazionale, il mio unico limite è la mia moralità” – cioè non ha nessun limite. Ecco cosa intendeva il ministro Antonio Tajani, quando mesi fa disse: “Il diritto internazionale conta fino a un certo punto”, adesso siamo a quel punto. A me il diritto internazionale piaceva: sarà anche stata una facciata, ma del resto cosa sarebbero le nostre case senza? Possiamo arredarle e tenerle pulite e in ordine quanto ci pare, ma se le nostre case non avessero una facciata (e possibilmente anche dalle mura spesse) ci pioverebbe dentro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ora che tocca arrendersi ai bulli, non sentite nostalgia per il buonismo di facciata?

Leggi anche: Questa reliquia di autore anonimo sprigiona una forza che, in questa epoca di guerre e oscurantismo, tocca nel profondo. E costringe ad arrendersi al suo misterioso potere

Leggi anche: La mamma che ha denunciato i bulli: "In tre hanno derubato mio figlio. Ma ora penso anche alle loro famiglie"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ora che tocca arrendersi ai bulli, non sentite nostalgia per il buonismo di facciata?.

Cari Amici, ci siamo, è tutto pronto, che la speranza apri gli occhi e le menti di tutti noi e porti amore e pace nei cuori dei Popoli "Apri le tue ali e tocca il cielo, vola con coraggio, c'è un nuovo giorno che si accende... è tutto vero" MAI ARRENDERSI...e la stor - facebook.com facebook