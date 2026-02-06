In quattro picchiano il consigliere di FdI | un patteggiamento e tre messe in prova

Il consigliere di Fratelli d’Italia, Francesco Metz, è stato picchiato da quattro persone. Dopo aver affrontato il processo, i giudici hanno deciso di concordare un patteggiamento: un anno e due mesi di reclusione, con tre persone condannate a mettersi in prova. Inoltre, gli aggressori dovranno risarcire il consigliere con oltre 7.000 euro. L’episodio si è consumato a Trieste, e ora si attende che le sentenze diventino definitive.

Uno ha patteggiato oltre un anno di carcere con pena sospesa, per gli altri tre la messa in prova con lavori socialmente utili, anche presso l'Ics Un patteggiamento per oltre un anno di reclusione e tre messe in prova, più oltre 7mila euro complessivi di risarcimento danni: così ha deciso il Tribunale di Trieste in merito all’aggressione del consigliere circoscrizionale Francesco Metz (Fratelli d’Italia). I quattro imputati, operai edili di origine kosovara regolari sul territorio, di età compresa fra i 31 e i 38 anni, hanno aggredito Metz nell’ottobre del 2024. Sono tutti assistiti dall'avvocato Cristina Birolla.🔗 Leggi su Triesteprima.it

