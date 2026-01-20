Antonella Clerici e Vittorio Garrone festeggiano dieci anni di relazione. In questo periodo, hanno condiviso momenti di affetto, famiglia e quotidianità. La conduttrice riflette sul percorso vissuto insieme, esprimendo gratitudine per gli anni trascorsi e i ricordi costruiti. Un traguardo che testimonia l’importanza della stabilità e della complicità nella loro vita privata.

La conduttrice riflette sui dieci anni trascorsi accanto al compagno, tra affetti, ricordi preziosi e gratitudine per ogni momento condiviso. La conduttrice riflette sui dieci anni trascorsi accanto al compagno, tra affetti, ricordi preziosi e gratitudine per ogni momento condiviso Antonella Clerici ha scelto i social per raccontare un decennio della sua vita accanto a Vittorio Garrone. Un bilancio delicato, tra ricordi, affetti e momenti che hanno definito la sua quotidianità. Il reel pubblicato su Instagram ripercorre immagini intime e familiari, mostrando quanto il tempo possa trasformarsi in gioia quando viene vissuto con le persone care. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Antonella Clerici celebra un decennio d’amore con Vittorio Garrone: dieci anni di vita, famiglia e felicità

Leggi anche: Antonella Clerici spiega perché non sposerà Vittorio Garrone nonostante i dieci anni d’amore

Leggi anche: ? Antonella Clerici: Nozze con Vittorio Garrone Non in Vista

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

?Antonella Clerici a Carlo Conti: Rallentare? Piano piano, vediamo. Amicizia e festeggiamenti per le 1000 puntate di È sempre mezzogiorno; ?Antonella Clerici a Carlo Conti: Rallentare? piano piano, vediamo. Amicizia e retroscena dietro le 1000 puntate di È sempre mezzogiorno; Stasera in tv al via The Voice Kids: Antonella Clerici celebra il talento dei piccoli; Antonella Clerici celebra una bella notizia e avverte: No all’indifferenza.

Antonella Clerici stupita: la mossa di Carlo Conti alle 1000 puntate e il verdetto su Sanremo - Antonella Clerici celebra in studio le mille puntate di È sempre mezzogiorno, trasformando il traguardo in un momento televisivo dal ritmo brillante e ... assodigitale.it

Antonella Clerici festeggia un nuovo record in TV: la telefonata a sorpresa di Carlo Conti - Nuovo traguardo quello raggiunto da Antonella Clerici con il suo È sempre Mezzogiorno: arriva l'omaggio le parole di Carlo Conti. donnaglamour.it

«Quando hai fatto la prima puntata ti ho fatto l’in bocca al lupo – ha detto Conti – e ci tenevo a festeggiarti anche oggi». Raggiungere il traguardo delle mille puntate in televisione è qualcosa che pochi possono raccontare, ma Antonella Clerici ci è riuscita con - facebook.com facebook

Entra nel vivo il talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. I coach sono alle prese con la scelta delle voci migliori da portare in finale. x.com