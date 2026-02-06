Immagini nuove su Epstein sollevano interrogativi sul decesso | istruzioni per l’uso non confermate da esperti

Nuove immagini di sorveglianza pubblicate dal carcere di Manhattan riaccendono i dubbi sul decesso di Jeffrey Epstein. Le riprese mostrano un uomo con un cappuccio arancione che si muove poco prima della scoperta del suo corpo. Gli esperti non confermano ancora che le immagini siano utili a chiarire cosa sia realmente successo, ma l’impressione è che possano alimentare nuove domande sulla fine dell’imprenditore. La vicenda rimane aperta e ancora molto confusa.

**New York – Il carcere di Manhattan, 6 febbraio 2026.** Le immagini di sorveglianza del carcere di New York, appena diffuse, mostrano una figura in movimento, probabilmente un uomo con un cappuccio arancione, poco prima del decesso del finanziere Jeffrey Epstein. L’episodio, che ha innescato un’ondata di domande sull’originale causa della morte – dichiarata ufficialmente come suicidio – è stato accoltato con stupore e diffidenza dagli esperti, e in particolare dagli studiosi della psicologia penale. Secondo le immagini, la figura si muoveva all’interno del carcere a poche ore dalla morte di Epstein, avvenuta il 18 dicembre 2025, in seguito a un colpo di pistola alla testa.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Jeffrey Epstein Network Medicine, lo studio Unipd detta le nuove "istruzioni per l'uso" La Network Medicine dell'Università di Padova svela nuove strategie per comprendere e affrontare le malattie, integrando dati biologici complessi come genoma, proteine e metaboliti. Bollette, da Atreju le istruzioni per l’uso di Cattaneo e Scornajenchi Durante l'evento Atreju, esperti e rappresentanti istituzionali hanno discusso delle strategie per la svolta energetica in Italia, sottolineando l'importanza degli investimenti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Le foto inedite della villa di Epstein: poltrona da dentista, maschere e lavagna con nomi di donne Ultime notizie su Jeffrey Epstein Argomenti discussi: Nuove immagini seminano dubbi sul suicidio di Jeffrey Epstein; 3 milioni di nuove pagine su Epstein, rivelazioni su Trump e Gates; Epstein: Trump compare in 3’200 documenti; Caso Epstein, pubblicate altre 3 milioni di pagine: Non abbiamo protetto Trump. Sarah Ferguson scriveva a Epstein in carcere, chiude la charity dell'ex duchessaSarah Ferguson inviò email al defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein anche quando quest'ultimo si trovava in carcere nel 2009, dopo il primo arresto sfociato in una blanda condanna. E' ... ansa.it Caso Epstein, diffuse le foto della morte in cella del finanziereNuove foto desecretate sulla morte di Jeffrey Epstein mostrano il finanziere senza vita nella cella del carcere di Manhattan e i tentativi di rianimazione ... ilgiornale.it Nuove immagini del Neo Dynamite Action Diapolon della Future Factory da poco rilasciato, trovate tutte le immagini ed i dettagli del modello nel nostro articolo https://www.passion4fun.com/rilasciato-il-neo-dynamite-action-diapolon-della-future-factory/ (Fo facebook Galaxy A57, eccolo in nuove immagini: vi piace x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.