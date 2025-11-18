L’Egitto inaugura il più grande museo egizio al mondo | Al GEM finalmente l'intero tesoro di Tutankhamon

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grand Egyptian Museum ha già fatto registrare cifre record di visitatori. L’egittologa Pirelli: “Finalmente uno spazio adeguato per la civiltà egiziana”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: L8217egitto Inaugura Pi249 Grande