L’Egitto inaugura il più grande museo egizio al mondo | Al GEM finalmente l'intero tesoro di Tutankhamon
Il Grand Egyptian Museum ha già fatto registrare cifre record di visitatori. L’egittologa Pirelli: “Finalmente uno spazio adeguato per la civiltà egiziana”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
