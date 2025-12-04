Sannio oltre 175mila euro a Comuni e Pro Loco

Comunicato Stampa I finanziamenti ministeriali sostengono eventi, promozione del territorio e valorizzazione delle tradizioni locali Ancora fondi a pro del territorio sannita per attività di promozione e di eventi a favore di Comuni, Pro Loco e associazioni. Con Decreto del .

