Teatro de La Salle domenica inizia la rassegna ‘Il paese dei sogni’

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17,00, presso il Teatro De La Salle di Benevento, prenderà il via la ventiduesima edizione de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. In occasione del primo spettacolo sarà premiata Ludovica Pulzella, vincitrice del Premio “Colora il tuo spettacolo” della scorsa edizione, con la seguente motivazione: “Per aver espresso, con un disegno dal tratto chiaro e ben definito, l’essenzialità dello spettacolo Hänsel e Gretel. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Teatro de La Salle, domenica inizia la rassegna ‘Il paese dei sogni’

News recenti che potrebbero piacerti

Teatro de La Salle (ex De Simone) - facebook.com Vai su Facebook

Sabato domenica e lunedì, la famiglia secondo De Filippo - Sabato, domenica e lunedì di De Filippo al Teatro Argentina a Roma: recensione di una commedia sui conflitti e il dialogo in famiglia ... Si legge su eroicafenice.com

Il capolavoro eduardiano "Sabato, domenica e lunedì" in scena a Roma in prima nazionale - Il capolavoro eduardiano, Sabato, domenica e lunedì, torna dopo oltre vent’anni lontano dalle scene, in prima nazionale dal 25 novembre al 4 gennaio al Teatro Argentina, nel nuovo allestimento firmato ... romatoday.it scrive

Il limpido Eduardo di De Fusco in nome di donne e amore - Un bello spettacolo, incisivo e delicato, questo ''Sabato, domenica e lunedì'', che ha aperto la stagione del Teatro di Roma all'Argentina, dove si replica con una tenuta straordinaria sino al 4 genna ... Si legge su ansa.it