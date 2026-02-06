Il nuovo Pescara arriva senza Insigne Maxi mercato degli abruzzesi | 18 movimenti

Il Pescara fa il suo mercato più movimentato degli ultimi tempi, con 18 giocatori coinvolti tra acquisti e cessioni. La squadra si presenta molto cambiata rispetto alla passata stagione, anche se questa volta manca il nome più atteso: Lorenzo Insigne, che non è stato inserito nella lista dei nuovi acquisti. In totale, sono otto i nuovi arrivati, tra cui Brugman, Altare, Bettella e Acampora, mentre in uscita sono finiti dieci giocatori, tra cui Brosco, Corazza e Giannini. La rivoluzione in rosa si fa sentire e lascia il

Una rivoluzione quella del Pescara nell’ultima finestra di calciomercato. Nella sezione invernale il delfino abruzzese ha mosso addirittura 18 giocatori, 8 in entrata (Brugman, Altare, Bettella, Russo, Acampora, Fanne, Cagnano e, soprattutto, Lorenzo Insigne ) e 10 in uscita (Brosco, Corazza, arrivato in bianconero, Giannini, Dagasso, Cangiano, Squizzato, Sgarbi, Kraja, Tonin e Vinciguerra). Se a tutto questo aggiungiamo il cambio già di due allenatori e una squadra in ultima piazza, a -5 da chi sta immediatamente sopra, la frittata è fatta. Gli abruzzesi hanno vinto appena due partite sin qui, entrambe fra le mura amiche (l’ultima vittoria esterna lo scorso 23 aprile a Legnago), e vantano la poco invidiabile peggior difesa del campionato, con 44 gol subiti (la seconda peggiore è il Mantova, a quota 36). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo Pescara arriva senza Insigne . Maxi mercato degli abruzzesi: 18 movimenti Approfondimenti su Pescara Calcio Lazio, due cessioni per sbloccare il mercato: tutti i movimenti da Insigne a Castellanos Insigne Pescara, clamoroso colpo di mercato del club biancazzurro! Domani è atteso in città! Le ultimissime Il Pescara si prepara ad accogliere Lorenzo Insigne, ex Napoli, in un importante colpo di mercato. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pescara Calcio Argomenti discussi: Il nuovo Pescara arriva senza Insigne . Maxi mercato degli abruzzesi: 18 movimenti; Un nuovo elicottero per la guardia costiera: a Pescara arriva l'innovativo Nemo 20 [VIDEO-FOTO]; Nuova Pescara, dopo Spoltore arriva il no di Montesilvano; Nuova Pescara: dopo Spoltore arriva lo 'stop' di Montesilvano. Il nuovo Pescara arriva senza Insigne . Maxi mercato degli abruzzesi: 18 movimentiOltre all’ex Napoli, oggi non convocato, è tornato pure Brugman, mentre Corazza è subito ex. Decifrare il Delfino non sarà facile ... ilrestodelcarlino.it Sudtirol, depositato in Lega il contratto di Riccardo Tonin: arriva in prestito dal PescaraVolto nuovo in casa Sudtirol. Attraverso il sito ufficiale della Lega B si apprende del deposito del contratto di trasferimento a titolo temporaneo dal. tuttomercatoweb.com Un nuovo percorso, una nuova entusiasmante collaborazione Università Europea del Design - Pescara facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.