Il fu Mattia Pascal Petrosino e spettacoli | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Questa sera a Bergamo e in provincia si incontrano grandi nomi e appuntamenti diversi. Alla Biblioteca Tiraboschi, Silvano Petrosino presenta il suo lavoro, mentre alla libreria Incrocio Quarenghi Michele Mari firma le sue ultime pubblicazioni. Al Teatro Sociale, va in scena lo spettacolo “Il fu Mattia Pascal”, parte della stagione di Altri Percorsi. Intanto, a Treviglio, si gustano specialità del sud, e a Mozzo si sfidano in un match di improvvisazione teatrale. Un modo per passare una serata tra cultura, teatro e buon cibo.

L’incontro con Silvano Petrosino alla Biblioteca Civica Tiraboschi – Sala Mimmo Boninelli, Michele Mari alla libreria Incrocio Quarenghi, lo spettacolo “Il fu Mattia Pascal” al Teatro Sociale per la Stagione di Altri Percorsi, le specialità del sud in fiera a Treviglio, il match di improvvisazione teatrale a Mozzo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 6 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 17.30 alla Biblioteca Civica Tiraboschi – Sala Mimmo Boninelli, a Bergamo, si terrà un incontro con Silvano Petrosino, che presenterà il suo libro “Potere e religione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Mattia Pascal

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mattia Pascal

Argomenti discussi: Giorgio Marchesi: Il mio fu Mattia Pascal spiega Pirandello ai ragazzi delle scuole; Il fu Mattia Pascal, al Sociale in scena Giorgio Marchesi; Giorgio Marchesi porta Il fu Mattia Pascal al Teatro Sociale; IL FU mattia pascal.

Il fu Mattia Pascal, Petrosino e spettacoli: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaStasera alle 21 al cineteatro Lottagono, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo Dame oscure: scrittrici gotiche, medium e serial killer dell’epoca vittoriana, con Jennifer Radulovic. Un viaggio nel ... bergamonews.it

Il fu Mattia Pascal, Atalanta-Juve e concerti: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaStasera alle 20.30 all’Auditorium di Tagliuno, a Castelli Calepio in via Marconi 27, si terrà il concerto multimediale Sì bella e perduta, in occasione del Giorno del Ricordo. Maurizio Padovan — ... bergamonews.it

“Il fu Mattia Pascal” raddoppia: cinque repliche al Sociale per Giorgio Marchesi. https://primabergamo.it/tempo-libero/spettacoli/il-fu-mattia-pascal-raddoppia-cinque-repliche-al-sociale-per-giorgio-marchesi/ facebook

Giorgio Marchesi porta al Teatro Sociale «Il fu Mattia Pascal», dal 5 al 7 febbraio. «È stato un lavoro di scultura, togliere per arrivare all’essenziale. Insieme agli studenti parlerò dei temi affrontati, come l’identità». x.com