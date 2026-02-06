Il cordoglio per una grande donna | Il ’900 vissuto da protagonista

Tantissime persone si sono riunite per rendere omaggio ad Amalia Geminiani, scomparsa di recente. Le amiche di sempre, le ragazze dell’associazione castrocarese ‘voceDonna’, hanno accompagnato la sua salma fino all’ultimo momento, stringendosi intorno a lei con affetto. Anche rappresentanti delle istituzioni si sono fatti vedere per ricordare una donna che ha lasciato il segno nel ’900, vissuto da protagonista.

Tantissime le manifestazioni di cordoglio per la scomparsa di Amalia Geminiani. Un grande affetto è stato manifestato dalle amiche di sempre, le ragazze dell'associazione castrocarese 'voceDonna', che le hanno tenuto la mano fino all'ultimo, e da numerosi rappresentanti istituzionali. A nome del presidente Vico Zanetti, l'Anpi provinciale ha voluto ricordare la centenaria "che ha attraversato il secolo breve non da testimone, ma da protagonista". Una donna "emancipata, protagonista di tutti gli eventi della nostra associazione", destinata a rimanere "viva nel ricordo di tutti coloro che l'hanno conosciuta".

