Il comune di Baveno è di nuovo montano

Il Comune di Baveno torna ufficialmente a essere considerato un Comune montano. Dopo alcune verifiche, le autorità hanno corretto i criteri usati in passato e hanno reintegrato Baveno tra i Comuni montani. La decisione permette al comune di ottenere nuovamente i benefici e le agevolazioni riservate a questa categoria, dopo che era stato escluso ingiustamente in precedenza. Ora si aspetta che questa modifica porti a nuovi interventi e risorse per il territorio.

Il Comune di Baveno è stato reintegrato tra i Comuni montani. Il nuovo provvedimento corregge criteri e valutazioni che avevano ingiustamente escluso Baveno e altri Comuni del Vco e del Piemonte, dal riconoscimento di montanità, restituendo loro il pieno diritto a essere considerati Comuni montani.

