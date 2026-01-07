Comune ferma nuovamente i lavori della fibra ottica Difformità nei cantieri e pericoli per la sicurezza

Il Comune di San Marcellino ha nuovamente sospeso i lavori di posa della fibra ottica, a causa di difformità riscontrate nei cantieri e preoccupazioni per la sicurezza. La decisione, presa da amministrazione comunale, riguarda le attività di Open Fiber S., che dovranno apportare le necessarie correzioni prima di riprendere i lavori. La misura mira a garantire il rispetto delle normative e la tutela di cittadini e operatori.

Il Comune di San Marcellino, per la seconda volta in un anno, ha disposto la sospensione immediata dei lavori di posa della fibra ottica eseguiti da Open Fiber S.p.A. sul territorio comunale, a seguito di gravi difformità riscontrate rispetto ai progetti tecnici autorizzati.

