Il Classique decide la vetta | Parigi trema per la sfida al Marsiglia

Domani a Parigi si gioca una delle partite più attese della stagione. Il Classique tra PSG e Marsiglia potrebbe decidere la testa della classifica. I tifosi sono in fermento, perché una vittoria dei parigini potrebbe mettere fine a ogni dubbio sul campionato. La città è in fibrillazione, e i giocatori sono pronti a scendere in campo con la voglia di lasciare il segno.

La Ligue 1 si appresta a vivere una domenica che potrebbe segnare il solco definitivo nella corsa al titolo, con il calendario che mette di fronte le due grandi rivali del calcio d'oltralpe nel momento di massima tensione della stagione. Il turno odierno non è solo una successione di match, ma un mosaico di ambizioni che spaziano dal prestigioso derby della Costa Azzurra fino ai delicatissimi incroci salvezza del tardo pomeriggio, culminando nell'evento più atteso dell'anno al Parco dei Principi. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 08022026 15:00 Nizza – Monaco Gol 08022026 17:15 Angers – Tolosa Gol 08022026 17:15 Auxerre – Paris FC Multigol 2 – 4 08022026 17:15 Le Havre – Strasburgo Combo X2 + Multigol 1 – 4 08022026 20:45 Paris Saint Germain – Marsiglia 1 L'apertura è affidata alla sfida totale tra Nizza e Monaco.

