Serie A il Napoli batte la Juventus 2-1 | Hojlund decide la sfida e riporta gli azzurri in vetta

Mondouomo.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli supera la Juventus 2-1 allo Stadio Diego Armando Maradona e riconquista il primo posto in classifica con 31 punti. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

serie a il napoli batte la juventus 2 1 hojlund decide la sfida e riporta gli azzurri in vetta

© Mondouomo.it - Serie A, il Napoli batte la Juventus 2-1: Hojlund decide la sfida e riporta gli azzurri in vetta

Contenuti che potrebbero interessarti

Milan batte Napoli a San Siro, 2-1: scatto in testa alla Serie A

Napoli, Inter (e Allegri): Serie A, l'ora del primo verdetto

Il Napoli è primo in Serie A, PSG e Bayern vincono 3-0

serie napoli batte juventusSERIE A - Napoli-Juventus 2-1: la decide Hojlund - Torna al gol Rasmus Hojlund, che sblocca il match al Maradona al 7': parte sempre tutto da Neres, imprendibile a destr ... Si legge su napolimagazine.com

serie napoli batte juventusNapoli-Juventus 2-1, Conte batte Spalletti: a segno Hojlund (due) e Yildiz - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... Secondo ilmattino.it

serie napoli batte juventusSerie A, il Napoli batte la Juve con la doppietta di Hojlund, partenopei di nuovo in vetta - Questi i risultati della domenica: Napoli- Si legge su rtl.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Napoli Batte Juventus