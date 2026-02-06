Il brianzolo che gioca 3 euro e ne vince 50mila

La provincia di Monza e Brianza si è svegliata con il botto. Un giocatore locale ha puntato appena 3 euro al 10eLotto e ha portato a casa 50.000 euro. La notizia ha fatto rapidamente il giro, e ora tutti si chiedono chi sia il fortunato. La dea bendata, questa volta, ha deciso di sorridere proprio ai nostri vicini, regalando una vincita da capogiro.

La Brianza festeggia: vinti 60mila euro al 10eLotto. Come riporta Agipronews nel concorso di giovedì 5 febbraio la dea bendata è stata particolarmente benevola con la nostra provincia.A Nova Milanese un giocatore ha fatto un “9” Oro con una giocata da 3 euro, portandosi a casa 50mila euro. La.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Brianza Vincite Gioca 2 euro e ne vince 100 mila euro: la dea bendata bacia Pagani La Campania torna a sorprendere nel mondo del gioco d’azzardo. Lotto: gioca 3 euro, ne vince oltre 13mila Un fortunato giocatore di Liguria ha vinto oltre 13mila euro con una scommessa di soli 3 euro al Lotto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Brianza Vincite Argomenti discussi: Gioco d'azzardo, i brianzoli tra i primi in Lombardia per spesa pro capite: i dati; Milano-Cortina 2026: il brianzolo Giulio è l'autore dell'inno ufficiale delle Olimpiadi; Cadore-Carnate, patto a 5 cerchi. Sarno Display sale sul podio. Ecco gli occhiali ’Cortina Dolomiti’; Padova - Monza, la partita in diretta. Il brianzolo che gioca 3 euro e ne vince 50milaLa Brianza festeggia: vinti 60mila euro al 10eLotto. Come riporta Agipronews nel concorso di giovedì 5 febbraio la dea bendata è stata particolarmente benevola con la nostra provincia. monzatoday.it Weekend sportivo brianzolo: tre giorni tra basket, Europa e pallavoloDal parquet all’hockey europeo, tra pallanuoto, cross e Serie A2: gli appuntamenti del weekend sportivo brianzolo. mbnews.it Il brianzolo punta al Guinness dei primati e ringrazia la città: «Sono affezionato in particolare a una veduta di piazza Unità con la bora» facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.