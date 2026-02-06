I tifosi dell’Arsenal stanno vivendo momenti caldi e tesi. Dopo le ultime partite, molti sono infuriati e criticano aspramente la squadra. L’atteggiamento dei supporter si è fatto molto aggressivo, e sui social si leggono commenti pieni di rabbia. La situazione sembra peggiorare, con alcuni che definiscono i tifosi “insopportabili impostori”. La passione si trasforma in contestazione, e il clima tra i sostenitori resta molto acceso.

I tifosi dell’Arsenal sono passati dall’essere tifosi di un club antico e glorioso a “essere un gruppo di insopportabili impostori. Presuntuosi, isterici, arroganti e paranoici “. E questo lo scrive il Telegraph, dopo che anche il Guardian si era dedicato allo stesso tema. Il che è già di per sé curioso. I tifosi dell’Arsenal sono ormai considerati “strambi e indecorosi. Siamo ben lontani dalle Marble Halls di Highbury e da un’identità costruita su tradizione e classe, non su un’ansia di massa alimentata da illusioni psicologiche”. “Le celebrazioni eccessive, gli attacchi di panico per ogni punto perso in Premier League e le infondate teorie del complotto li rendono i “terrapiattisti” del calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I tifosi dell’Arsenal sono isterici e insopportabili, i terrapiattisti del calcio (Telegraph)

A 76 anni, Arsène Wenger rimane una figura di grande rilievo nel calcio mondiale.

